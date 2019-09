"Зінченко уособлював летаргічний Ман Сіті": англійські ЗМІ та фани громлять українця за "ганебний виступ" перед Шахтарем

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав хорошої "прочуханки" після сенсаційної поразки його команди від скромного Норвіча у 5-му турі АПЛ (2:3).

Українець вже традиційно з'явився на лівому фланзі оборони чемпіонів Англії, записавши собі до пасиву 90 хвилин посереднього футболу. Зінченку відверто не пощастило стати частиною провального квартету захисників команди Гвардіоли, ослабленої втратою Емеріка Ляпорта. За відсутності іспанського центрбека Пеп був змушений повернутись до валідольного дуету Стоунз-Отаменді, що миттєво позначилось на виступі двох інших представників задньої лінії Манчестер Сіті – нашого Алекса і Кайла Вокера. Обом передалась нервозність власних партнерів, яка часто-густо призводила до втрати позиції та необдуманих рішень.

Норвіч – Манчестер Сіті: Зінченко не вразив та вперше програв, майстер клас для Шахтаря від аутсайдера АПЛ перед ЛЧ

Після несподіваного фіаско "містян" на Керроу Роуд британські ЗМІ не шкодували критики для представника збірної України, хоча кепська гра Зінченка, як і більшості його партнерів, вважається наслідком сумнівних тактичних рішень Хосепа Гвардіоли (Гюндоган замість Де Брюйне) та недбалої роботи клубу на трансферному ринку. Мовляв, пріоритетним завданням керівництва повинен був стати пошук нового центрального захисника, а не наступника Фернандінью (Родрі), тим паче – після прощання з Компані.

Зінченко знову продемонстрував хороший відсоток точності передач (95%), але здебільшого грав через ближнього, що не сильно допомагало команді Гвардіоли, яка намагалась створити камбек по ходу другого тайму. Фактично, наш футболіст підписав собі вирок, не здійснивши жодного гострого пасу. З навісами також виникли серйозні проблеми – усі три спроби виявились невдалими. Про удари, як ви вже встигли здогадатись, навіть не йшла мова. Аналітичний портал SofaScore оцінив роботу Олександра на 6.6 з 10-ти, проте відразу шість його партнерів (Едерсон, Отаменді, Стоунз, Вокер, Сілва, Агуеро) отримали ще нижчі оцінки. Популярний WhoScored також вважає Зінченка далеко не найбільшим лузером – аналогічний бал та "золота середина" у команді, з тією різницею, що Гюндоган замінив Агуеро серед головних невдах.

Норвіч – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу

А ось британські ЗМІ, крім бідолашних Отаменді та Стоунза, нещадно "знищували" якраз українця. Найбільше постарався авторитетний ESPN, назвавши Зінченка уособленням летаргічного футболу Ман Сіті. "Він дивно повалився на газон після суперечки з Штіперманном, щоб відволікти увагу від жахливої гри в пас у своєму виконанні", – написав оглядач видання Ліам Віллер, оцінивши одного з лідерів нашої збірної четвіркою за десятибальною шкалою. Хоча Алекс "прикрасив" заголовок матеріалу як невдаха матчу, аналогічний бал отримали ще четверо виконавців – Вокер, Стоунз, Отаменді та Гюндоган.

Manchester Evening News також робить акцент на слабкому виступі Зінченка. Щоправда, цього разу вихованець Шахтаря "відкриває" розгромну статтю у компанії свого партнера, який схожими "перфоменсами" сильно пришвидшує власний трансфер. "Отаменді жахливий, Зінченко бідолашний", – зазначає журналіст Стюарт Бреннан.

"Українець погано йшов вперед, погано захищався, припускався безглуздих помилок", – так виглядає лаконічний аналіз гри Олександра, який отримав другий найнижчий бал (4) серед усіх футболістів команди Гвардіоли після провального Отаменді (3). До речі, останнього називають найбільшим лихом "містян" з цілковитою відсутністю ритму гри. На щастя, схожих епітетів Зінченко уникнув.

І лише фанатський портал Mancitysquare називає українця абсолютно найгіршим гравцем у складі чемпіонів Англії на полі Норвіча: "У кожному поєдинку Зінченко припускаються позиційних помилок та незрозумілих передач, тому ми не помітили нічого кардинально нового у його діях. Проблема у тому, що поруч з ним не знайшлось гравця, який міг би чимось допомогти. Усі провели матч на дуже низькому рівні. Клуб повинен робити трохи більше, щоб Менді був корисним не лише у соціальних мережах". Як вирок для нашого футболіста – четвірка та найнижчий бал у команді. На диво, навіть Отаменді отримав більше – 5.

Цікаво, що перед найближчим матчем Ман Сіті проти Шахтаря у Лізі чемпіонів фанати масово вимагають у Гвардіоли надати шанс дорогому літньому новачку Жоау Канселу. При цьому, багато хто вважає, що португалець, який звик діяти на правому фланзі, міг би якісно закрити й позицію українця: "Канселу повинен грати замість Вокера або Зінченка. Останньому пощастило виступати у такій сильній команді, як наша, але його помилки в обороні дорого нам обходяться".

Wow that's a shocking midfield against Norwich and what does Cancelo haves to do to actually play. It's ridiculous from Pep. Let that guy play for either Walker or Zinchenko. Zinchenko is lucky to play for a good team like ours. But his defensive errors will cost the team #MCFC — Jacob, LL.M. (@Achillaes) September 14, 2019

"Ганебний виступ Отаменді, Вокера та Зінченка. Лише родрі зіграв добре", – підсумовує французькомовний паблік "містян" у соціальній мережі Твіттер, який налічує більше 10 тисяч підписників.

FT | Norwich 3-2 Manchester City



Bravo à Norwich.



Honteuse prestation de OTAMENDI Stones Walker Zinchenko.



Seul Rodri a été bon.



Cauchemardesque. pic.twitter.com/27THDt3L3h — Manchester City (@MCityFrance) September 14, 2019

"Гюндоган та Отаменді недостатньо сильні для нашої команди. Зінченко також видав жахливий матч".

Gundogan and Otamendi aren’t good enough for our team simple as, Zinchenko had an awful game aswell. Norwich defended well but we handed them the game today. — Doyle (@DoyleGB_) September 14, 2019

"Я говорив це у минулому сезоні і скажу зараз...Зінченко – жахливий! Це найгірше, що я бачив від "містян" за багато часу, але Норвіч важко працював".

Said it last season and said it this.... zinchenko is terrible! Worst I've seen city for a long time but Norwich worked their balls off! — David Birch (@davidbirch8) September 14, 2019

"Ми не заслуговували провести забити два м'ячі. Норвіч заслужено переміг. Зінченко та Отаменді – у смітник".

We didn’t even deserve to score 2, that Ampadou 10/10

Norwich deserved all 3pts

Otamendi and Zinchenko — TC (@hugehead69) September 14, 2019

"Як Канселу досі не зіграв жодного матчу за Сіті! Замість Вокера, або на місці Зінченка, доволі посереднього рівня".

How is Cancelo still not playing for City! Walker having a mare. Even on the left in place of Zinchenco, that bloke is no more than mid table quality #MCFC — Matt (@MattyBullock) September 14, 2019

Зінченко і Ко "коронують" Ліверпуль, рекордна молодь Барселони, а новий імідж не допоміг Ювентусу: підсумки євровікенду