Месси, Роналду и Зидан в шаге от истории, а соперник Шахтера – уникальный: 7 фактов о новом сезоне Лиги чемпионов

Уже завтра, 17 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов. "Футбол 24" рассказывает, на что стоит обратить внимание в новом сезоне главного еврокубка.

Впечатляющий юбилей Реала

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов станет особенным для мадридского клуба. Реал в 50-й раз начнет борьбу за главный еврокубок – это больше, чем у любой другой команды в турнире. Кроме того, "сливочным" также принадлежит рекорд по количеству побед – 13 раз "королевский клуб" становился триумфатором. Здесь стоит вспомнить периоды абсолютной гегемонии испанского гранда, который завоевывал трофей 5 раз подряд с 1955-го по 1960-й год, а также недавний успех во главе Зинедина Зидана, когда Реал выиграл 3 кубка за три сезона.

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Соперниками мадридцев в группе А станут ПСЖ, Брюгге, который оставил за бортом соревнований киевское Динамо, и турецкий Галатасарай. Кажется, что даже кризисный Реал должен занимать одно из первых двух мест в этом квартете.

Зидан бросит вызов рекорду

Зинедин Зидан был вынужден вернуться в Реал раньше, чем сам того мог ожидать. Летом он так и не получил всех игроков, которых ему обещало руководство. Конечно, подписание Азара, Йовича, Милитао и других сделало команду сильнее, но французский наставник очень расстроен, что трансфер Погба так и не состоялся.

Зизу планировал построить новую команду, которую снова будет бояться вся Европа и которая поможет ему побить очередной рекорд в Лиге чемпионов. Правда на этот раз перед ним незаурядное достижение. Следующий триумф в турнире позволит наставнику Реала стать абсолютным рекордсменом. До сих пор ни один наставник не побеждал в Лиге чемпионов 4 раза – по три титула у самого Зидана, у Карло Анчелотти и легендарного Боба Пейсли.

Месси против миланского проклятия

Аргентинец забил 112 голов в 15 сезонах Лиги чемпионов, подняв заветный кубок над головой четыре раза. В этом году Месси попытается помочь Барселоне выиграть группу F, в которой компанию каталонцам составят Боруссия Д, Интер и пражская Славия.

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Капитан Барселоны не сумел поразить ворота лишь 5 команд, с которыми встречался в Лиге чемпионов. Наряду с Атлетико, Рубином, Бенфикой и Удинезе фигурирует Интер. Месси трижды противостоял миланцам, но записать свое имя в протокол матча не смог. В этом году у Лионеля будет еще 2 шанса наконец-то снять это проклятие: 6 октября Интер посетит Камп Ноу, а 10 декабря Барселона наведается на Сан-Сиро.

УЕФА защищает болельщиков

Союз решил установить ограничения на стоимость билетов для гостевых болельщиков. Теперь максимальная цена за пропуск на матч Лиги чемпионов составит 70 евро, а Лиги Европы – 45 евро. Новая цена является эквивалентом минимальной стоимости билета на финальные матчи двух еврокубков в предыдущих сезонах.

УЕФА обратился к подобному шагу после того, как в прошлом розыгрыше ЛЧ Барселона установила цены для болельщиков Манчестер Юнайтед и Ливерпуля, превышающих 100 фунтов за билет. Руководство мерсисайдцев даже прибегло к такому же шагу для каталонских фанов, чтобы иметь возможность компенсировать разницу собственным болельщикам, которые все же полетели в Барселону. Теперь УЕФА решил исключить подобные инциденты.

Бензема в компании Месси и Роналду

Доминированием Месси и Роналду в европейском футболе уже никого не удивишь. Оба завоевали по 5 "Золотых мячей", неоднократно побеждали в Лиге чемпионов и побили ряд впечатляющих рекордов.

В этом году компанию этой "парочке" составит Карим Бензема. Если каждый из трех нападающих отметится хотя бы одним голом в главном еврокубке, то все превзойдут рекорд легендарного нападающего Реала Рауля по количеству сезонов подряд в Лиге чемпионов с забитыми голами в активе. Сейчас у всех по 14 таких кампаний. До рекорда Райана Гиггза тоже уже совсем близко. У бывшей звезды Манчестер Юнайтед таких 16 сезонов.

У тренеров появится больше пространства для маневра

Начиная с этого сезона, на все поединки Лиги чемпионов можно будет внести в заявку на поединок 23 игрока (а не 18, как было). Таким образом, на скамейке запасных смогут одновременно находиться 12 футболистов вместо семи. Следовательно, наставники команд будут иметь больше вариантов, чтобы повлиять на игру по ходу матча.

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Это нововведение впервые было применено в финале Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом, а теперь стало доступным во всех матчах. Правда, тренеры и дальше смогут делать только три замены по ходу матча. Только в поединках плей-офф, если понадобится дополнительное время, на поле может выйти еще один свежий исполнитель.

Аталанта – единственный дебютант

Только один клуб впервые будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Итальянская Аталанта заняла третье место в Серии А в прошлом сезоне и надеется удачно выступить в самом престижном еврокубке. В этом ей должен помочь украинец Руслан Малиновский, который летом перебрался в клуб из Бергамо.

Аталанта попала в группу С, где встретится с Манчестер Сити, Шахтером и загребским Динамо. Все три команды выиграли свои национальные чемпионаты в прошлом сезоне. Но это не значит, что команда Джана Пьеро Гасперини так легко отдаст путевку в раунд плей-офф.

Невероятное достижение Аталанты омрачает лишь тот факт, что домашние матчи Лиги чемпионов команда вынуждена проводить на миланском Сан-Сиро. Стадион на 21 тысячу зрителей в Бергамо не соответствует стандартам УЕФА.

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