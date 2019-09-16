Шахтер получит немалый денежный бонус от УЕФА за участие в еврокубках

Чемпионы Украины существенно улучшат свое финансовое положение благодаря стабильным выступлениям в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Таблицу с бонусами для европейских клубов от УЕФА опубликовал Kicker.

Планируем прикончить соперника, – Родри сделал громкое заявление перед матчем с Шахтером

Сумма определялась по итогам выступлений команд в еврокубках за последние десять лет. Шахтер оказался на четырнадцатом месте среди всех участников нынешней Лиги чемпионов. Успехи "горняков" принесли в их казну чуть более 21 миллиона евро. Лидером списка стал мадридский Реал, который получил почти 35 с половиной миллиона евро.

Лига чемпионов 2019/20: календарь матчей Шахтера

В прошлом году Шахтер покинул еврокубки на стадии 1/16 финала Лиги Европы, уступив немецкому Айнтрахту. До того дончане заняли третье место группы Лиги чемпионов.