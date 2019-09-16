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Шахтер получит немалый денежный бонус от УЕФА за участие в еврокубках

12:31 411 Читати українською
Шахтер получит немалый денежный бонус от УЕФА за участие в еврокубках
Сергей Палкин / Фото ФК Шахтер

Чемпионы Украины существенно улучшат свое финансовое положение благодаря стабильным выступлениям в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Таблицу с бонусами для европейских клубов от УЕФА опубликовал Kicker.

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Сумма определялась по итогам выступлений команд в еврокубках за последние десять лет. Шахтер оказался на четырнадцатом месте среди всех участников нынешней Лиги чемпионов. Успехи "горняков" принесли в их казну чуть более 21 миллиона евро. Лидером списка стал мадридский Реал, который получил почти 35 с половиной миллиона евро.

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В прошлом году Шахтер покинул еврокубки на стадии 1/16 финала Лиги Европы, уступив немецкому Айнтрахту. До того дончане заняли третье место группы Лиги чемпионов.

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