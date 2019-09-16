Черноморец принял отставку Червенкова с поста главного тренера

Одесситы решили прекратить сотрудничество с болгарским специалистом после неудачного начала сезона 2019/20.

Черноморец на официальном сайте объявил об отставке Ангела Червенкова с поста главного тренера команды.

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Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. 55-летний наставник заявил о своем желании покинуть "моряков" сразу после поражения от Оболони-Бровар в матче девятого тура Первой лиги (0:1), и руководство удовлетворило просьбу Червенкова. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Виталий Старовик.

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Добавим, что Черноморец после девяти туров занимает лишь 11-ю позицию Первой Лиги – в пассиве одесситов уже пять поражений.