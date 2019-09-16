Рябоконь благодаря сенсационной победе над Динамо получил награду лучшего тренера 7 тура УПЛ

Замечательная работа главного тренера Десны Александра Рябоконя привела к заслуженной награде по итогам очередного тура чемпионата Украины.

Наставник Десны стал лучшим тренером 7 тура УПЛ, информирует сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

"Надеюсь, не отправил Михайличенко в отставку", – Рябоконь прокомментировал победу над Динамо

Черниговцы добыли неожиданную победу в гостевом матче против киевского Динамо и закрепились на второй строчке турнирной таблицы. Рябоконь получил максимальный балл почти по всем критериям, которые организация оценивает при определении победителей номинации. Его средняя оценка – 4,8 из 5-ти максимальных.

Это уже не первая подобная награда для 55-летнего специалиста в текущем чемпионате – Рябоконь становился лучшим тренером УПЛ по итогам второго тура.