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Рябоконь благодаря сенсационной победе над Динамо получил награду лучшего тренера 7 тура УПЛ

12:05 7 Читати українською
Рябоконь благодаря сенсационной победе над Динамо получил награду лучшего тренера 7 тура УПЛ
Александр Рябоконь / Десна

Замечательная работа главного тренера Десны Александра Рябоконя привела к заслуженной награде по итогам очередного тура чемпионата Украины.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

Наставник Десны стал лучшим тренером 7 тура УПЛ, информирует сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

"Надеюсь, не отправил Михайличенко в отставку", – Рябоконь прокомментировал победу над Динамо

Черниговцы добыли неожиданную победу в гостевом матче против киевского Динамо и закрепились на второй строчке турнирной таблицы. Рябоконь получил максимальный балл почти по всем критериям, которые организация оценивает при определении победителей номинации. Его средняя оценка – 4,8 из 5-ти максимальных.

Это уже не первая подобная награда для 55-летнего специалиста в текущем чемпионате – Рябоконь становился лучшим тренером УПЛ по итогам второго тура.

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Динамо Киев - Десна Десна Десна УПЛ Александр Рябоконь Александр Рябоконь
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