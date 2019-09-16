Яремчук назвал причины своей безумной результативности в начале сезона

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал удачное начало сезона 2019/20.

"Для форварда голы крайне важны, это наша работа. И мы вновь отлично поработали.

Яремчук голом помог Генту разгромить Мехелен – это уже 12-й забитый мяч за клуб и сборную в новом сезоне

Играть в два нападающих гораздо проще, еще и когда имеешь позади одного футболиста. Сочетаются многие качества, вы видите это в игре. Играть с Дэвидом и Лоло очень приятно, все становится намного проще.

У нас сильная команда, которая имеет большой опыт. У меня складывается впечатление, что мы проведем прекрасный сезон. Наши фанаты этого заслуживают.

Набрать очки в матче с Сент-Этьеном будет непросто, мы нацелены на победу в этом матче. Мы усердно работали, должны показать, что заслуживаем быть среди лучших в Лиге Европы", – сказал Яремчук в комментарии официальному сайту Гента.

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Добавим, что 23-летний форвард забил свой 12-й гол в нынешнем сезоне (включая товарищеские матчи) – 3 мяча в составе сборной Украины и 9 в футболке Гента во всех турнирах.