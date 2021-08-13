Футболки 34-летнего аргентинца быстро разлетелись с прилавок клубного магазина. Это способствовало новому достижению.

Месси получил долгожданный презент, о котором мечтал с начала карьеры

В частности, за первые 24 часа было продано около 832 тысяч футболок с именем Месси. На таком ажиотаже ПСЖ заработал более 132 миллионов в евровалюте, информирует испанская журналистка Вероника Брунати.

Напомним, что Лео согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. В Париже форвард будет зарабатывать около 40 млн евро в год.

ПСЖ красиво презентував Мессі: шаленство фанів, тріумф Аль-Хелаїфі та єдина умова аргентинця