Наставник Аль-Айна останется работать на своей должности в клубе. Сергей Ребров не смог согласовать расторжение контракта ради трудоустройства в сборной Украины.

Руководство УАФ уже проинформировано, что Ребров останется работать в ОАЭ. Вопрос со сборной Украины закрыт. Об этом сообщил Telegram канал Динамо Киев Inside, ссылаясь на информацию от окружения украинского тренера.

Ребров публично объяснил ситуацию со сборной Украины

Напомним, 47-летний Ребров возглавил Аль-Айн 6 июня. После ухода Андрея Шевченко из сборной Украины именно экс-наставника Динамо и Ференцвароша называли фаворитом на должность нового тренера "сине-желтых". Ожидается, что нового наставника сборной объявят 17 августа.

Ранее Сергей Станиславович возглавлял киевское Динамо, Аль-Ахли из Саудовской Аравии, а последние 3 сезона работал в Ференцвароше. В течение тренерской карьеры Ребров дважды стал чемпионом Украины и добыл три комплекта золотых медалей венгерского первенства.

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