"Нерадзурри" начали поиски замены Ромелу Лукаку. На радарах оказались сразу четыре форварда, трансфер одного из них уже согласован.

Подписание Эдина Джеко уже завершено, но об этом Интер еще официально не объявил. Теперь миланцы нацелились на нападающего Аталанты Дувана Сапату, утверждает Sky Sport Italia.

Лукаку стал рекордным трансфером Челси

Правда, бергамаски не настроены продавать колумбийца, если не найдут ему замену. На этот случай Интер имеет план "Б" – "нерадзурри" попытаются подписать Лоренцо Инсинье из Наполи или Хоакина Корреа из Лацио. С последним, к слову, нынешний настаник миланцев Симоне Индзаги уже работал.

Заметим, Дуван Сапата в прошлом сезоне отличился 19-ю голами и 14-ю ассистами, Инсинье записал в свой актив 19 мячей и 11 ассистов, а Хоакин Корреа – 11 результативных ударов и 6 пасов.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22 і як це вплине на збірну