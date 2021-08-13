После поражения от Александрии в предыдущем туре Шахтер отпустил Динамо в отрыв, поэтому во встрече с Металлистом 1925 "горняки" не имели права допускать еще одну осечку. Дончан устраивала только победа, однако вместе с тем необходимо было распределить силы – среди недели команда играла против Генка, а уже во вторник предстоит встретиться с Монако на выезде. Учитывая этот факт, Роберто Де Дзерби обратился к ротации, выпустив Судакова на позицию под нападающим и отправив в центр обороны Кривцова. Левый фланг закрыли Исмаили и Соломон, которые только недавно восстановились от травм.

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От поединка против дебютанта УПЛ болельщики ожидали если не разгрома, то хотя бы уверенной победы "горняков". Первый тайм, однако, разочаровал их сторонников – "оранжево-черные" держали мяч 65% игрового времени, раскатывали комбинации, кружили вокруг штрафной, но нанесли всего один удар за 45 минут. Один, Карл! Правда, он мог завершиться взятием ворот Сидоренко: Тете на 41-й минуте получил передачу на правый угол штрафной, сместился в центр и закрутил мяч под дальнюю штангу – до гола не хватило считанных сантиметров!

Металлист 1925 для такой хорошей обороны даже базовую схему не менял. Расплатой за "сухость" в своих тылах стало отсутствие моментов, хотя харьковчане довольно смело лезли вперед. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Над НСК Олимпийский пролетел "призрак" Александрии. Встревоженный Роберто Де Дзерби в раздевалке провел двойную замену, бросив в бой Матвиенко и Алана Патрика вместо Судакова и Исмаили. Казалось, что Шахтер ожидает очень сложный второй тайм, однако уже через три минуты после возобновления игры дончане открыли счет: хозяева заработали угловой, Кривцов подрезал подачу в направлении дальней штанги, а Степаненко, отклеившись от Шершня, пробил в ближний угол – 1:0!

Роберто Де Дзерби сразу же освежил среднюю линию, выпустив Майкла Антонио, а Шахтер, расправив крылья, едва не удвоил преимущество. На 54-й минуте отличиться мог Соломон, который плотно выстрелил с дистанции (чуть выше ворот), а на 59-й Траоре поставил корпус защитнику, получил передачу на правый край штрафной и мощно пробил низом – Сидоренко спас Металлист 1925!Казалось, что вот-вот "горняки" дожмут соперника.

Впрочем, в середине второго тайма игра выровнялась. Металлист 1925 даже вылетал в контратаки, хотя качественного завершения им не хватало. "Оранжево-черные" выглядели активнее, но за 15 минут после удара Траоре они создали всего один опасный эпизод – это Соломон на 77-й сместился к штрафной и закрутил мяч в дальний угол. Сидоренко спас харьковчан, однако всего через три минуты класс Шахтера сказался. Свежий Марлос запустил классную диагональ на левый край штрафной, Матвиенко сбросил ее на линию вратарской, а Траоре завершил ударом в касание – 2:0!

Сергей Кривенцов пытался спасти матч, выпустив до 5 свежих футболистов. Ошибка Трубина в эндшпиле встречи могла восстановить интригу, но забить в пустые ворота Ткачук не смог, а выстрел Дмитренко с близкой дистанции прошел мимо ближней штанги. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Шахтера.

Шахтер – Генк: Де Дзерби не волшебник, но "горняки" обязаны проходить Монако – провал в плей-офф ЛЧ будет катастрофой