Каталонский клуб хоть и попрощался с Лионелем Месси, но все еще должен ему крупную сумму денег.

Юристы 34-летнего звездного аргентинца до сих пор ведут переговоры с клубом. Одна из главных причин – задолженность в 52 миллиона евро, утверждает Sport.es.

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Эта цифра соответствует отложенной зарплате, которую вся команда, включая Месси, согласовала во время пандемии еще с предыдущим президентом Хосепом-Марией Бартомеу. Барселона планирует до 2022 года выплатить Лео всю сумму, а юристы сейчас согласовывают условия, на которых это будет происходить.

Напомним, Лионель Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента, не сумев продолжить сотрудничество с Барселоной из-за финансовых ограничений Ла Лиги. В Париже аргентинец будет зарабатывать 40 миллионов евро за сезон.

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