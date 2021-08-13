Парижский гранд после солидных усилений планирует поработать над трансферами "на выход" и заработать на этом немалую сумму.

ПСЖ рассчитывает еще до конца этого лета продать футболистов на 180 миллионов евро, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

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Парижане готовы рассмотреть предложения относительно всех своих игроков, кроме Лионеля Месси, Неймара, Килиана Мбаппе, Маркиньоса, Марко Верратти и Анхеля Ди Марии. Сейчас конкретный интерес есть только к Тильйо Кереру, им интересуется немецкий Байер. Интересно, что источник не исключает возможности продажи футболистов, которые пришли летом.

Напомним, французский клуб в это трансферное окно пригласил Серхио Рамоса, Джорджиньо Вейналдума, Джанлуиджи Доннарумму, Лионеля Месси и Ашрафа Хакими. Все, кроме последнего, пришли свободными агентами.

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