30-летний защитник продлил контракт с Ливерпулем, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение ван Дейка рассчитано на 3,5 года.

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"Я чувствую себя потрясающе. Это то, чем можно очень гордиться, чем горжусь я, чем гордится моя жена и мои дети, и, конечно же, мое агентство. Тяжелый труд продолжается", – прокомментировал продолжение сотрудничества Вирджил.

Напомним, ван Дейк перебрался в Ливерпуль из Саутгемптона в 2018-м, сразу став основным защитником. Всего в активе нидерландца 130 матчей в красной футболке, 13 голов и 6 ассистов. Вирджил успел выиграть с мерсисайдцами АПЛ, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне центрбэк сыграл лишь 8 поединков, ведь в октябре 2020 года получил тяжелую травму в поединке Премьер-лиги против Эвертона.

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