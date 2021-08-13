Как известно, кресло главного тренера "сине-желтых" после ухода Андрея Шевченко до сих пор остается вакантным. Пока УАФ не назначит другого специалиста, выполнение его функций перешло к Комитетк национальных сборных.

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Накануне Исполком УАФ назначил новых руководителей Комитета. Ими стали Олег Блохин и Алексей Михайличенко. Именно они уже начали готовить список легионеров (футболистов, играющих в иностранных клубах), которых вызовут на матчи отбора к ЧМ-2022, сообщает телеграмм-канал Бомбардир.

Этот список УАФ должна подать раньше, чем основной перечень футболистов, которые будут играть в отборе. Окончательной заявкой, вероятно, уже будет заниматься новый главный тренер, официальное назначение которого ожидается в начале следующей недели.

К слову, очередные матчи отбора сборная Украины проведет уже в начале сентября. 1-го числа "сине-желтые" будут гостить в Казахстане, а 4-го – примут сборную Франции.

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