Хавбек сборной Украины Виктор Коваленко сыграл первый матч в составе Специи и одержал победу (3:1) в Кубке Италии над Порденоне.

Кубок Италии

Порденоне – Специя – 1:3

Голы: Фолоруншо, 51 (пен) – Эрлич, 39, Николау, 45+3, Колли, 83

Коваленко зимой решил покинуть Шахтер и попробовать свои силы за рубежом. За полгода украинец не сумел закрепиться в команде Джан Пьеро Гасперини, сыграв в Серии А мизерные 4 минуты. Поэтому клуб решил отдать Виктора в аренду Специи. Еще перед отъездом из Аталанты хавбек сборной Украины забил первый гол в Италии – в товарищеском матче с Порденоне.

По иронии судьбы против этой же команды Коваленко дебютировал сегодня за Специю в первом раунде Кубка Италии. Специя летом потеряла многих игроков основы и пострадала от коронавируса, поэтому Виктор сразу же получил шанс показать себя. Он вышел на позиции правого центрхава в схеме 3-4-3 от Тьяго Мотты.

Коваленко не выделялся на фоне партнеров и соперников из Серии В. Играл агрессивно, смело пасовал вперед, вырезал диагонали, но качество этих действий оставляло желать лучшего. Как и подачи украинца с углового. Он явно не в оптимальной форме, в действиях экс-"горняка" заметна медлительность. Успешность единоборств – 50%.

Виктор периодически опускался в заднюю линию и помогал защитникам разыгрывать мяч. Специя сначала доминировала во владении, однако не всегда удачно проходила прессинг. Ошибался под давлением и сам Коваленко. Наш хавбек еще в первом тайме трижды обрезал команду потерями и провоцировал атаки на свои ворота. Время от времени проваливалась опорная зона Специи, за которую отвечал Виктор.

Свой вклад в атаку команды Коваленко сделал. Он начал два неплохих выпада, которые завершились острыми (хотя и не результативными) ударами. Виктор нашел две возможности пробить самому, но первый дальний выстрел потянул голкипер, а во втором эпизоде ​​украинец ударил над воротами.

Коваленко чувствовал себя не очень комфортно, не всегда понимал партнеров, но эпизодами неплохо читал игру. Пытался продвигать мяч на дриблинге – получалось так себе, но Витя заработал пару фолов и даже желтую для Купиша. Во втором тайме он действовал выше, при обороне поднимался в первую линию прессинга. Опять же идеи Тьяго Мотты выглядят интересными, но сырыми.

Специя победила благодаря двум голам в первом тайме: Эрлич замкнул подачу Верде с углового, а Николау разрядил пушку издалека. После перерыва подопечные Мотты отдали инициативу сопернику, большую часть времени проводили без мяча и вынуждены были нервничать. Порденоне сократил отставание с пенальти, однако на большее соперников Коваленко не хватило.

Виктор мог снимать все вопросы за 10 минут до конца матча, но ужасно обработал мяч в чужой штрафной и упустил возможность пробить. Точку в поединке, реализовав пенальти, поставил Коули. Коваленко ушел с поля на 85-й минуте. Он получил от статистического портала SofaScore относительно низкую оценку – 6,7. Только два игрока Специи имеют более низкие баллы.