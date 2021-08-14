В первом поединке Ла Лиги сезона 2021/22 Валенсия в родных стенах принимала Хетафе. Уже на 5-й минуте "летучие мыши" остались в меньшинстве – прямую красную за грубый фол получил Гильямон. Однако, на 10-й они сумели заработать одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Солер.

Севилья оформила трансфер триумфатора Копа Америка

Гости сразу бросились в атаку и к концу первого тайма отчаянно штурмовали ворота соперника, пытаясь использовать численное преимущество, но забить до перерыва им так и не удалось.

Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась, разве что игроки Хетафе окончательно перехватили контроль над мячом. Гости продолжали давить на соперника, однако на 76-й вторую желтую получил Кабако и силы сравнялись. До конца поединка "синим" удалось создать еще несколько опасных моментов, но реализовать их они так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Валенсии.

Челсі – Вільяреал: іспанська оборона, хід конем Емері та ключова рокіровка Тухеля перед матом в ендшпілі