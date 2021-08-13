Видеть 21-летнего украинца в своем составе не против Удинезе, однако фриульцы настаивают исключительно на аренде с правом выкупа, утверждает TUTTOmercatoWEB.

Супряга встретился со звездным представителем Наполи – форвард Динамо похвастался фотографией

По информации издания, переговоры с Динамо продолжаются. Ранее сообщалось, что киевляне отказали Дженоа и Болонье именно потому, что хотят осуществить полноценный трансфер. Отмечается, что ключевую роль может сыграть желание игрока выступать именно в Италии.

Напомним, в течение едва ли не всего лета Владислава сватали в Дженоа, а год назад – в Болонью, однако до конкретики дело не дошло. В прошлом сезоне Супряга провел 31 поединок в составе киевлян, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери