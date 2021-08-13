25-летний центральный нападающий получил игровую футболку из рук президента клуба Александра Ярославского. Представление новичка уже традиционно состоялось в отеле Kharkiv Palace, а Матеус Пейшото выбрал 11 номер, информирует официальный сайт харьковского клуба.

Металлист официально оформил трансфер лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

"Ожидаем, что Матеус будет забивать голы и приносить удовольствие харьковским болельщикам. Мы его долго ждали и возлагаем на этого футболиста большие надежды", – сказал президент Металлиста Александр Ярославский.

"Я очень доволен, что подписал контракт с великим европейским клубом. Знаю очень много об этом клубе, потому что многие бразильцев играло за Металлист. Тайсон, Диего Соуза, Клейтон Шавьер, Родриго Моледо... Я знаком с ними и могу вас заверить: о Металлисте в Бразилии знают многие. Я разговаривал со всеми бразильцами, которые играют в Металлисте, а также с Тайсоном.

Хочется показать себя болельщикам, забить много голов. Вчера я приехал, увидел, что здесь все хорошо. И я хочу показать себя на поле президенту и болельщикам. Я впервые приехал в большой европейский клуб, и это для меня большой шанс", – амбициозно заявил новичок харьковчан, который на момент подписания контракта был лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии.

К слову, Металлист лидирует в Первой лиге, не потеряв ни одного очка в трех сыгранных матчах.

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