Франция, Лига 1, 2-й тур

Лорьян – Монако – 1:0

Гол: Моффи, 31 (пенальти)

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На отчетный матч монегаски вышли в полурезервном составе, но контролировали ход поединка в стартовые полчаса. Но на 30-й один из немногих выпадов хозяев завершился назначением пенальти – Якобс необдуманно завалил Терема Моффи в своей штрафной. Сам пострадавший и уверенно выполнил одиннадцатиметровый.

Во втором тайме монегаски прибавили. Бросил в бой лидеров команды и Роберт Ковач. Монако фактически вдавил "хеков" в штрафную площадь, довел владения мячом к космическим 73 %, нанес 7 ударов в сторону ворот за тайм. Однако, всего этого оказалось недостаточно для того, чтобы хотя бы сравнять счет. Лорьян сенсационно отпраздновал минимальную победу.

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В свою очередь монегаски старт Лиги 1 провалили. В двух турах княжеский клуб набрал лишь 1 очко в матчах с аутсайдерами. Первый поединок с Шахтером состоится во вторник, 17 августа.

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