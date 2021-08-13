Осечка в предыдущем туре в игре с Александрией не оставляла выбора Шахтеру, который вынужден был только побеждать. Правда, эту задачу пришлось отложить на второй тайм, ведь до перерыва подопечные Валерия Кривенцова удержали свои ворота.

Шахтер уверенно победил Металлист 1925, сравнявшись с Динамо в УПЛ

Но уже в дебюте второй половины игры Тарас Степаненко открыл счет после стандарта. Этот гол значительно усложнил мечты гостей хотя бы о ничьей, а на последних минутах игры Шахтер забил во второй раз. После скидки Николая Матвиенко Лассина Траоре головой в падении установил окончательный итог игры. 2:0 – к матчу с Монако в ЛЧ Шахтер подходит в хорошем настроении.

Шахтер – Металлист 1925 – видео голов и обзор матча 13 08 2021