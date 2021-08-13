Стартовые трудности для Нагельсманна

Бавария тяжело входит в сезон. Мюнхенцы не выиграли ни одного контрольного матча, сборники лишь недавно влились в тренировочный процесс, а перед стартом чемпионата травмировался Павар, которому нет равноценной замены справа в обороне. Сегодня там вышел неопытный Станишич. Серьезные испытания для нового наставника Юлиана Нагельсманна.

Тренер не успел наладить командные связи до первого тура Бундеслиги. В действиях футболистов Баварии было катастрофически много брака. Ошибались все и часто, даже Киммих с Горецкой не могли найти общий язык. Бедами "ротэн" сразу же воспользовалась Боруссия. Гладбах в последние годы регулярно обыгрывает чемпиона. По первым минутам показалось, что Бавария снова проиграет неудобному оппоненту.

Уже к 10-й минуте Боруссия создала три супершанса. Слаженный прессинг хозяев просто уничтожал беспомощных мюнхенцев. Херрманн замыкает быструю атаку неточным ударом, а уже через несколько мгновений Нойхаус хорошим рейдом выводит партнеров на ворота – Херрманн пробить не решился, а у Штиндля выбили мяч из-под ног.

Гладбах все же открыл счет. Заслуженный гол забил "ночной кошмар Шахтера" Плеа. Боруссия отобрала мяч на фланге, Лайнер классно разрезал оборону, а французский форвард расстрелял Нойера. Бавария была ужасной в дебюте поединка, не могла даже пройти центр поля. Штиндль хитрым парашютиком мог удвоить преимущество, однако перебросил и ворота.

Зоммер – монстр, но не всесилен

Гости постепенно нащупывали свой футбол. Ошибок все равно было много, однако начали возникать моменты на другом конце поля. В составе "ротэн" выделялся Дэвис, который на скорости разрывал фланг и доставлял мяч в штрафную. Фонзи шикарно забросил на Левандовски, а удар поляка вплотную потянул Зоммер.

Это была не первая дуэль форварда и голкипера. Ян парировал еще один мощный выстрел Роберта. А потом взял острый удар Станишича – молодому фулбэку идеальную ситуацию создали Сане и Левандовски. Станишич удивительно часто завершал атаки, и это подтверждение того, что основные страйкеры Баварии не имели комфортных условий.

В конце первого тайма Мюнхен сравнял счет с углового. Киммих идеально подал, а Левандовски пробил. Зоммер шансов не имел. После перерыва Бавария продолжила давить, а швейцарец снова примерил форму супермена. Дэвис оказался на острие атаки и завершил интересную комбинацию – Зоммер. Канадец накрутил соперников и теперь уже выкатил под удар Левандовски – опять Зоммер.

Нагельсманна от поражения спас арбитр

Бавария не проиграла благодаря классу футболистов. Организация игры пока что на низком уровне. У Нагельсманна непочатый край работы. Когда показалось, что Бавария взяла ситуацию под контроль, гости снова начали чудить. Непонятные передачи соперникам, медленная и неаккуратная работа с мячом.

Гладбах имел достаточно шансов вырвать три очка. Вольф в течение двух минут дважды вышел на ударную позицию и не забил только благодаря подвигам Нойера – Мануэль достойно ответил Зоммеру. А еще Тюрам и Штиндль с метра не забили, а еще Боруссия раз пять выпрыгивала на ворота 3 в 2, а еще арбитр не поставил два пенальти за фолы Упамекано!

VAR почему-то не вмешался, хотя немецкие медиа уверены, что дебютант Баварии заваливал Тюрама с нарушением правил. Благодаря благосклонности судей Нагельсманн избежал полного провала. Но с таким количеством ошибок в обороне можно и не выиграть Бундеслигу.

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