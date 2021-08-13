Латераль будет выступать в составе Севильи, сообщает официальный сайт клуба.

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С нервионцами Монтиель подписал 5-летний контракт. Ривер Плейт получил за своего воспитанника ориентировочно 11 млн евро. В прошлом году аргентинцем активно интересовался Вест Хэм, но тогда шансы флангового исполнителя получить разрешение на работу в Соединенном Королевстве были мизерными.

Летом Гонсало Монтиель в составе сборной Аргентины победил на Копа Америка. В его активе 4 матча на турнире.

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