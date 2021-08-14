От лондонского Арсенала в новом сезоне АПЛ ожидали борьбы за 5-6 позиции, ведь "канониры" имеют удобный календарь без еврокубков. Кроме того, весеннюю часть предыдущего чемпионата они завершили третьими – правда, лишь по ожидаемым очкам. С подписанием Уайта подопечные Микеля Артеты должны были добавить в продвижении атак, а по разным статистическим метрикам команда держалась довольно высоко.

Арсенал выставляет Обамеянга на продажу – Артета озвучил условие

Словом, в выездном матче против Брентфорда (дебютанта АПЛ) все ставили на победу Арсенала. Впрочем, после объявления стартового состава "пушкарей" яркие эмоции фанатов сменились тревогой. 50-миллионный Уайт вышел в основе, однако на других позициях всё было не так круто – в центр обороны поставили Мари, опорную зону вместе с Джакой закрыл новичок Локонга, Сака остался в запасе, а на острие атаки играл 20-летний Балогун. Ляказетт, Обамеянг и Парти пропускали поединок из-за травмы, а Эдегор вернулся в Мадрид по аренде.

Впрочем, даже при таких условиях от Арсенала ожидали сильной игры. Казалось, что разница в классе будет даваться знать, но Брентфорд и не думал в чём-то уступать гостям. Более того – дебютант АПЛ практически по всем параметрам переигрывал лондонцев, едва не открыв счёт на 12-й минуте в результате вбегания Мбемо на правый край штрафной и удара в ближнюю девятку. От гола "канониров" спасла штанга. Подопечные Микеля Артеты ничем не отвечали.

В конце концов, наказание за пассивность настигло Арсенал на 22-й минуте после неудачного выноса. Пиннок принял отскок и сбросил мяч на левый край штрафной, а Канос быстро и сильно пробил из-под Чемберса в ближний угол – 1:0!

На 31-й Брентфорд мог и удвоить своё преимущество после выстрела Мбемо с правой половины штрафной, но тот пролетел мимо дальней штанги. Арсенал неожиданно огрызнулся фланговой передачей Тирни – Балогун был готов расстреливать ворота с 10-ти метров, но в последний момент мяч выбили из-под его ног. На 34-й же минуте Пепе дали пробить с линии штрафной, но закрутить сферу в угол вингер не смог.

В целом, завершение первого тайма прошло в равной борьбе, однако моментов уже не возникало. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Брентфорда.

После перерыва Арсенал перехватил инициативу. "Канониры" достаточно быстро могли сравнять счёт усилиями Смита-Роу, которому на 51-й минуте удалось пройти двух защитников и нанести удар метров с 20-ти, но голкипер Рая парировал. Правда, этот момент был единственным в первые 15 минут второго тайма, поэтому Микель Артета на 60-й минуте бросил в бой Сака. Тот сразу же провёл слалом по флангу и выстрелил со средней дистанции, однако Рая не спал. В целом, давление лондонцев в этот период не выглядело слишком уж серьёзным – Брентфорду удавалось держать Арсенал на дистанции, а на 67-й минуте хозяева даже огрызнулись опасным ударом Мбемо с острого угла. Лено отразил его.

В середине второго тайма Микель Артета выпустил Нельсона, усиливая атаку. Вместе с ним замену провёл и наставник Брэнтфорда Томас Фрэнк – вместо Айера на 71-й минуте вышел Бех Соренсен. Этот ход сработал почти сразу: Бех Соренсен на 73-й так вбросил аут, что мяч не смогли выбить ни защитники, ни Лено – а Нёргор на дальней штанге смог! Его удар головой с близкого расстояния удвоил преимущество Брэнтфорда. 2:0!

Арсенал ответил дальними выстрелами Тирни, Тавареша и Джаки, а также ударом Пепе со штрафного. Всем сильно не хватало точности. Лучшую же возможность возродить интригу во встрече гости упустили на 87-й минуте, когда оборону Брэнтфорда классной передачей на ход разрезал Сака – всё завершилось прострелом с левого фланга и мощным ударом Пепе под ближнюю штангу. Рая спас хозяев. Брэнтфорд же мог и третий гол провести вследствие подачи Каноса со стандарта, которую никто не замкнул и не выбил – мяч просто пролетел в метре от правой штанги.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Брэнтфорда.

Челси выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Вильярреал в серии пенальти: Кепа – герой, триумф Тухеля, тревожная игра лондонцев