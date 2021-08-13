Английский Лестер завершил переход из Саутгемптона защитника Янника Вестергора. На Кинг Пауэр он заменит Уэсли Фофана, получившего тяжелую травму.

Опытный центрбек перебрался в стан "лис", сообщает официальный сайт клуба.

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Вестергор поставил подпись под 3-летним соглашением с Лестером. Саутгемптон получил за экс-лидера обороны ориентировочно 15 млн фунтов. Дебютировать за команду Брендана Роджерса новичок может уже завтра, 14 августа, в матче стартового тура АПЛ против Вулверхэмптона.

К слову, в сезоне 2020/21 Янник Вестергор провел 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее он также защищал цвета Боруссии М, Вердера, Хоффенхайма, юношеских команд Брондбю.

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