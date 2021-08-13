Бразильский защитник "горняков" попал в сферу интересов лондонского Тоттенхэма, сообщает Globo Esporte.

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По информации издания, английский клуб предложил за игрока 20 млн евро, однако получил отказ. Переговоры между клубами продолжаются. Шахтер готов отпустить футболиста, но рассчитывает получить значительно большую сумму.

К слову, в этом сезоне 22-летний Додо сыграл в пяти матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Бразилец, который перешел в Шахтер в 2018 году, имеет контракт с дончанами до лета 2025 года.

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