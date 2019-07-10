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ДИНАМО НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 9 липня: Динамо розгромило аматорський клуб, продовження саги Неймара

07:00 112 Читать на русском
Головні новини футболу 9 липня: Динамо розгромило аматорський клуб, продовження саги Неймара
Головні новини футболу 9 липня: Динамо розгромило аматорський клуб, продовження саги Неймара / ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 липня.

Україна

Київське Динамо розгромило Цирль у черговому спарингу – відео голів та огляд контрольного поєдинку.

Володимир Шаран невдоволений діями Шахтаря у переговорах щодо Бондаренка. Натомість Олімпік подав позов до УАФ у Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Компанія Setanta офіційно підтвердила початок роботи в Україні з 1 серпня. Тим часом VAR можуть використати вже у матчі за Суперкубок України.

Трансфери

Спортивний директор ПСЖ Леонардо підтвердив бажання Неймара покинути клуб. Парижани хочуть включити Умтіті в угоду щодо бразильця та знайшли заміну форварду – головне відкриття Ліги 1 минулого сезону.

Євген Коноплянка розглядає варіанти з Туреччини, однак його пріоритет – залишитися в топ-чемпіонаті. А Барселона розраховує оформити трансфер Грізманна до 12 липня.

Мадридський Атлетіко відмовився від трансферу Отаменді та сконцентрується на придбанні захисника Аякса. Іспанець Альберто Морено став гравцем Вільяреала.

Інші топ-події

У кваліфікації Ліги чемпіонів Селтік без Шведа впевнено здолав Сараєво, Астана Григорчука перемогла ЧФР Клуж. Натомість Олександр Сваток допоміг Хайдуку здолати Гзіру, а Рейнджерс Джеррарда розбив гібралтарський Сент-Джозефс у кваліфікації Ліги Європи.

Андрій Лунін пройшов медогляд із Реалом. Його конкурент Лука Зідан офіційно перейшов у Расінг, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє українському воротарю.

Тим часом Аталанта планує грати домашні матчі Ліги чемпіонів на міланському Сан-Сіро.

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