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"Коноплянка розглядає варіанти з Туреччини, однак його пріоритет – залишитися в топ-чемпіонаті", – Циганик

17:50 440 Читать на русском
"Коноплянка розглядає варіанти з Туреччини, однак його пріоритет – залишитися в топ-чемпіонаті", – Циганик
Євген Коноплянка / Reuters

Вінгер Шальке Євген Коноплянка не поспішає з рішенням щодо свого нового клубу.

"Ситуацію контролює сам Коноплянка і його агент, якому він довіряє. Скоро все вирішиться. Слова президента Бешикташа про те, що Євген не хоче грати в Туреччині? Кожен футболіст хоче виступати в одному з топ-5 європейських чемпіонатів. Особливо, коли ти там пограв. Коноплянка хоче там залишитися і чекає гідної пропозиції.

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Упевнений, що варіанти з Фенербахче і Бешикташем у нього є, і він їх серйозно розглядає. Зараз не потрібно поспішати", – заявив Циганик в ефірі програми ЦиганикLIVE.

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Нагадаємо, раніше керівництво Шальке заявило, що не розраховує на Коноплянку в новому сезоні, тому йому варто пошукати новий клуб.

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Трансфери Фенербахче Фенербахче Німеччина Ігор Циганик Туреччина Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ
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