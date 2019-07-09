Аталанта планує грати домашні матчі Ліги чемпіонів на Сан-Сіро

Бергамаски перебувають у пошуках домашньої арени для виступів у головному єврокубку.

Пріоритетним варіантом для Аталанти є міланський Сан-Сіро, інформує Football Italia.

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Стадіон Адзуррі д'Італія в Бергамо в процесі реконструкції і не буде готовий вчасно, щоб відповідати параметрам УЄФА. Є також варіант зі стадіоном в Реджіо-Емілії, однак Аталанта наполягає на Сан-Сіро, який розташований ближче до Бергамо.

Інтер уже погодився на подібну пропозицію, Мілан поки не дав відповіді. Слід додати, що деякі фанати міланських грандів виявили невдоволення з приводу такого рішення, яке може бути ухвалене вже найближчим часом.

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