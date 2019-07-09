Неймар у Барселону: ПСЖ хоче включити Умтіті в угоду щодо бразильця

ПСЖ хоче отримати захисника Барселони Самуеля Умтіті як частину угоди щодо трансферу Неймара.

ПСЖ висунув свої умови щодо повернення Неймара у Барселону. За інформацією Le10Sport, французи бажають бачити в своїх рядах захисника Самуеля Умтіті.

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Раніше спортивний директор парижан Леонардо заявив, що бразилець дійсно хоче покинути клуб, і вже була розмова з Барселоною. Щоправда, за словами функціонера, "блаугранас" не робили конкретної пропозиції.

Неймар виступав у складі іспанської команди з 2013 по 2017 роки, після чого зі скандалом перебрався у Париж.

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