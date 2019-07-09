"VAR можуть використати вже у матчі за Суперкубок України", – Циганик

Технологічна революція стає все ближчою до українського футболу.

"Завтра буде рішення з приводу VAR в Україні. Якщо говорити в цілому, то десь 80 на 20 – VAR повинен бути. Але це не панацея від усіх хвороб. Втім, те, що він буде в українському футболі – це показник європейського шляху.

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Цілком ймовірно, що завтра буде рішення по системі VAR. Якщо вона готова – то може працювати вже на матчі за Суперкубок. Якщо немає – трохи пізніше", – сказав Циганик ефірі програми ЦиганикLIVE.

Шахтар – Динамо: матч за Суперкубок України транслюватимуть з 18 телекамер – це більше, ніж груповий етап Ліги чемпіонів

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня. Український сезон розпочнеться класичним протистонням між Шахтарем та Динамо.