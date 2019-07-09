"Шахтар нас серйозно підвів", – Шаран невдоволений діями "гірників" у переговорах щодо Бондаренка

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував невдачу у спробі повернути свого колишнього захисника.

"Чесно кажучи, ми переглянули чимало претендентів, опрацювали багато інформації про легіонерів. Але хочу сказати, що нас серйозно підвів Шахтар. Ми мали домовленість, що Валерій Бондаренко буде грати в Олександрії на правах оренди. Шахтар знав, що ми будемо виступати в єврокубках і потребуємо підсилення. І несподівано керівництво "гірників" відправляє Валерія в Португалію, до Віторії.

"Дякую Шахтареві, що віддав, а потім відразу забрав своїх футболістів із Зорі", – Рафаїлов продовжує тролити "гірників"

Зрозуміло, що цей хід – компенсація за Луїша Каштру, нового тренера Шахтаря, який прийшов з Віторії. Але наша домовленість була досягнута ще до цього моменту. Менеджмент Шахтаря запевнив нас, що Бондаренко буде в Олександрії майже стовідсотково. І ми навіть не розглядали інші варіанти, хоча такі й були.

І тепер ми маємо проблему з центральним захисником. Це головна проблема. Також хочеться бачити ще плеймейкера, тому що одного Кирила Ковальця замало", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати