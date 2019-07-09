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Кваліфікація Ліги чемпіонів: Астана Григорчука мінімально перемогла ЧФР Клуж

18:12 700 Читать на русском
Кваліфікація Ліги чемпіонів: Астана Григорчука мінімально перемогла ЧФР Клуж
ФК Астана / Сайт клубу

Сьогодні, 9 липня, відбудуться перші матчі першого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів.

 

Ліга чемпіонів, кваліфікація, перший раунд

Астана – ЧФР Клуж – 1:0

Гол: Постніков, 68

Арарат-Вірменія – АІК2:1

Голи: Аветісян, 3 (пен), 45 – Обасі, 39

Вилучення: Лундстром, 13 (АІК)

Нимме Калью – Шкендія – початок о 19:00

ХІК – Торсхавн – початок о 19:00

Сараєво – Селтік – початок о 20:45

Нью-Сейнтс – Фаронікелі – початок о 21:00

Судува – Црвена Звезда – початок о 21:00

Дюделанж – Валлетта – початок о 21:00

Швед пропустить перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Відбувся перший поєдинок ігрового дня першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому Астана Романа Григорчука приймала ЧФР Клуж.

У першому таймі команди голів не забивали, а ось у другій половині зустрічі команда українського наставника забила єдиний гол у матчі. Відтак, перемога Астани з рахунком 1:0, яка дає непогані шанси на вихід у наступний кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

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