Кваліфікація Ліги чемпіонів: Астана Григорчука мінімально перемогла ЧФР Клуж

Сьогодні, 9 липня, відбудуться перші матчі першого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів, кваліфікація, перший раунд
Астана – ЧФР Клуж – 1:0
Гол: Постніков, 68
Арарат-Вірменія – АІК – 2:1
Голи: Аветісян, 3 (пен), 45 – Обасі, 39
Вилучення: Лундстром, 13 (АІК)
Нимме Калью – Шкендія – початок о 19:00
ХІК – Торсхавн – початок о 19:00
Сараєво – Селтік – початок о 20:45
Нью-Сейнтс – Фаронікелі – початок о 21:00
Судува – Црвена Звезда – початок о 21:00
Дюделанж – Валлетта – початок о 21:00
Швед пропустить перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Відбувся перший поєдинок ігрового дня першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому Астана Романа Григорчука приймала ЧФР Клуж.
У першому таймі команди голів не забивали, а ось у другій половині зустрічі команда українського наставника забила єдиний гол у матчі. Відтак, перемога Астани з рахунком 1:0, яка дає непогані шанси на вихід у наступний кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.