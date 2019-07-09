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Setanta офіційно підтвердила початок роботи в Україні з 1 серпня

9 липня 22:03 877 Читать на русском
Setanta офіційно підтвердила початок роботи в Україні з 1 серпня
Setanta офіційно підтвердила початок роботи в Україні з 1 серпня / The Guardian

Міжнародний телеканал анонсував свій вихід на українські екрани.

Канал Setanta Sport почне роботу в Україні з 1 серпня, інформує прес-служба компанії.

"Від тендера УПЛ клуби отримають більше грошей, ніж від контракту з "Футбол 1/2", – Денисов

Телемовник стане ексклюзивним власником прав на трансляцію матчів англійської Прем'єр-ліги упродовж 3 сезонів, які включатимуть понад 230 матчів щороку. Також Setanta Sports покаже Кубок Англії, Прем'єр-лігу Шотландії, Кубок англійської ліги, Чемпіоншип, UFC, НХЛ, Формулу 1 і НБА.

Setanta може бути не допущена на український ринок через зв'язки з Росією – компанія спростовує звинувачення

У попередньому сезоні українські глядачі дивилися матчі АПЛ на каналах "Футбол 1/2".

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