Динамо розгромило Цирль у черговому спарингу

Динамо перемогло Цирль у черговому спарингу на зборах у Австрії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Цирль – 5:0

Голи: Бєсєдін, 23, Буяльський, 32, Де Пена, 37, Шапаренко, 65, Піваріч, 85

Склад Динамо (1-й тайм): Кучерук – Алібеков, Попов, Сидорчук, Шабанов – Андрієвський, Шапаренко, Дуелунд (Де Пена, 31) – Цітаішвілі, Буяльський – Бєсєдін

2-й тайм: Нещерет – Попов, Сидорчук, Шабанов (Піваріч, 60) – Андрієвський, Шапаренко, Буяльський – Цітаішвілі, Де Пена – Бєсєдін, Русин

Динамо – Цирль – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Український віце-чемпіон активно розпочав поєдинок і вже на 3-й хвилині ледь не відкрив рахунок. Атака другим темпом після невдалого виконання кутового завершилася навісом Цітаішвілі на Попова, але удар Дениса головою прийняла на себе перекладина. "Біло-сині" провели ще кілька атак, але Дуелунду з тим же Цітаішвілі щоразу бракувало точності з виконанням останнього пасу.

А на 13-й хвилині гол у власні ворота заледве не привіз Владислав Кучерук. Чемпіон світу U-20 під пресингом двох суперників відкинув м'яч на гравця Цирля, та той такого подарунку не очікував і кіпер зумів реабілітуватися за свою помилку. У відповідь Динамо затисло опонента на його половині поля, а найбільше активно проявляв себе Цітаішвілі. Георгій спочатку опинився на вістрі атаки, але не зумів головою замкнути подачу Буяльського, а потім непогано пробивав із кута штрафного майданчика – поруч зі стійкою.

Тиск "динамівців" приніс плоди на 23-й хвилині. Олександр Андрієвський навісив із кутового точно на голову Бєсєдіну, а Артем спокійно переграв воротаря з лінії воротарського – 1:0. Практично відразу Попов міг подвоїти перевагу киян – знову подача від Андрієвського, але удар центрбека головою розминувся із дальною дев'яткою. Цирль міг зрівняти рахунок дальнім ударом, але м'яч влучив у перекладину воріт Кучерука.

Щоб вбити інтригу Динамо провело вдалу п'ятихвилинку: для початку Буяльський наважився на удар з-за меж штрафного й влучив у правий нижній кут, а далі Де Пена (замінив Дуелунда, який зазнав ушкодження) на дальній стійці вдало відгукнувся на передачу Цітаішвілі з правого флангу.

У другому таймі на полі з'явився Назарій Русин і мав свою порцію моментів біля воріт Цирля. Спочатку молодий форвард не влучив у ворота з меж штрафного майданчика після прострілу з флангу. Потім – пробив вище воріт метрів із 15-ти, а ще за кілька хвилин не зумів відправити "круглого" в кут із кількох метрів.

Створювали моменти й інші "динамівці". Зокрема, Цітаішвілі пробив над воротами після передачі Де Пени, а потім навісом із кутового від того ж уругвайця не скористався Бєсєдін. Зрештою, фортуна посміхнулася Шапаренку. На 65-й хвилині Микола ввійшов до штрафного через центральну зону й переграв Меішбергера в двобої віч-на-віч – 4:0.

Збільшувати перевагу "біло-синіх" за 5 хвилин мав Русин, але не дотягнувся до м'яча після прострілу з лівого флангу. Тут же Шапаренко знайшов нападника пасом із протилежної бровки, але ефектний удар Назарія п'ятою не став ефективним. Оформити гол міг і Андрієвський, та його удар після скидки Попова виявився неточним.

Те, що не вдалося Русину та Ко зробив Піваріч. Віце-чемпіон світу після проходу рідним флангом виконав щось середнє між навісом і ударом, а голкіпер Цирля не зумів упіймати м'яч у ближньому куті – 5:0. Геть непристойним рахунок за кілька хвилин міг зробити безталанний Русин. Проте, й цього разу навіс Де Пени завершився ударом нападника точно в руки голкіперу.

Отже, 5:0 – легка перемога Динамо на тлі тотального невезіння у завершальній стадії атаки. Гравцям передньої лінії є над чим працювати до старту сезону.

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