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Альберто Морено став гравцем Вільяреала

20:25 132 Читать на русском
Альберто Морено став гравцем Вільяреала
Альберто Морено / Вільяреал

Іспанський захисник Альберто Морено продовжить свою кар'єру у Вільяреалі.

Вільяреал підписав іспанського лівого захисника Альберто Морено. Контракт між клубом та футболістом розрахований на 5 років, повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини".

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До слова, Альберто Морено останні 5 років виступав за Ліверпуль, проте у останньому сезоні іспанець провів лише 5 поєдинків в усіх турнірах та покинув "мерсисайдців" на правах вільного агента після закінчення контракту цього літа.

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Нагадаємо, минулого сезону Вільяреал фінішував на на 14 позиції у Ла Лізі та не візьме участь у єврокубках сезону 2019/20.

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Теги
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