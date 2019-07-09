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Динамо – Цирль – 5:0 – відео голів та огляд матчу

9 липня 23:37 512 Читать на русском
Динамо – Цирль – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Цирль: відео голів та огляд матчу

Динамо розтрощило Цирль у контрольному матчі на австрійських зборах. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Цирль на "Футбол 24".

Товариські матчі
Динамо
5
5 : 0
0
Цирль
19:00 09:07:2019
завершено
 

Товариський матч

Динамо – Цирль – 5:0

Голи: Бєсєдін, 23, Буяльський, 32, Де Пена, 37, Шапаренко, 65, Піваріч, 85

Динамо розгромило Цирль у черговому спарингу

Динамо значно переважало суперника за класом, що призвело до трьох забитих голіів ще у першому таймі. У другій половині зустрічі підопічні Хацкевича забили ще двічі.

Отже, 5:0 – легка перемога Динамо на тлі тотального невезіння у завершальній стадії атаки. Гравцям передньої лінії є над чим працювати до старту сезону.

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Теги
Динамо Динамо Міжсезонні збори Товариські матчі Динамо - Цирль Відеоновини Цирль Цирль Товариські матчі
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