Неймар у Барселону: Леонардо підтвердив бажання бразильця покинути ПСЖ

Спортивний директор ПСЖ Леонардо повідомив, що Неймар дійсно хоче покинути клуб.

"Неймар може піти, якщо він знайде клуб, який готовий зробити нам пропозицію, і вона влаштує всі сторони. Він хоче піти, але в футболі буває так, що сьогодні людина говорить одне, а завтра – інше. Це дивно, але це правда.

Неймар заявив керівництву ПСЖ, що хоче покинути клуб, – ЗМІ

Неофіційні контакти з Барселоною щодо Неймара були. Вони сказали, що хочуть купити його, але ми відповіли, що не продаємо. Пропозиція повинна надійти від Бартомеу, а поки ми не бачимо, що Барса дійсно налаштована придбати його", – сказав Леонардо Le Parisien.

Раніше повідомлялось, що бразилець збирається вилетіти до Іспанії у пошуках будинку та підписання контракту з "блаугранас". Також він не з'явився на першому тренуванні ПСЖ у рамках передсезонних зборів.