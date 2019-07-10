Главные новости футбола 9 июля: Динамо разгромило любительский клуб, продолжение саги Неймара

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 июля.

Украина

Киевское Динамо разгромило Цирль в очередном спарринге – видео голов и обзор контрольного поединка.

Владимир Шаран недоволен действиями Шахтера в переговорах по Бондаренко. В свою очередь Олимпик подал иск к УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Компания Setanta официально подтвердила начало работы в Украине с 1 августа. Между тем VAR могут использовать уже в матче за Суперкубок Украины.

Трансферы

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил желание Неймара покинуть клуб. Парижане хотят включить Умтити в соглашение по бразильцу и нашли замену форварду – главное открытие Лиги 1 прошлого сезона.

Евгений Коноплянка рассматривает варианты из Турции, однако его приоритет – остаться в топ-чемпионате. А Барселона рассчитывает оформить трансфер Гризманна до 12 июля.

Мадридский Атлетико отказался от трансфера Отаменди и сконцентрируется на приобретении защитника Аякса. Испанец Альберто Морено стал игроком Вильярреала.

Другие топ-события

В квалификации Лиги чемпионов Селтик без Шведа уверенно одолел Сараево, Астана Григорчука победила ЧФР Клуж. Зато Александр Сваток помог Хайдуку одолеть Гзиру, а Рейнджерс Джеррарда разбил гибралтарский Сент-Джозефс в квалификации Лиги Европы.

Андрей Лунин прошел медосмотр с Реалом. Его конкурент Лука Зидан официально перешел в Расинг, а испанские СМИ пророчат противоречивое будущее украинскому вратарю.

Между тем Аталанта планирует играть домашние матчи Лиги чемпионов на миланском Сан-Сиро.