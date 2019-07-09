Олімпік подав позов до УАФ у Спортивний арбітражний суд в Лозанні

Донецький Олімпік буде судитись з УАФ через дискваліфікацію своїх молодіжних команд.

Олімпік подав позов у Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні до комітету Української асоціації футболу, повідомляє FootballHub.

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Донецький клуб має намір довести, що Комітет з етики та чесної гри займався фальсифікацією доказів щодо участі його молодіжної та юнацької команд у договірних матчах.

Раніше про намір звернутися в CAS відкрито заявляв президент Олімпіка Владислав Гельзін. Баранка відповів, що має докази нечесної гри з боку Олімпіка у більш ніж 30 матчах.

Нагадаємо, донецький Олімпік мав проблеми з атестацією через дискваліфікацію молодіжної та юнацької команд, які були покарані за участь у договірних матчах.

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