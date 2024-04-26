Головний тренер Фейєнорда Арне Слот уперше публічно прокоментував чутки про своє призначення на посаду наставника Ліверпуля.

У середу Ліверпуль почав переговори з Фейєнордом про потенційне призначення Слота на посаду головного тренера "червоних". Після перемоги своєї команди над Гоу Ехед Іглс у матчі 31-го туру чемпіонату Нідерландів (3:1) Слот вперше прокоментував цю інформацію.

Фейєнорд відхилив першу пропозицію Ліверпуля – "червоні" запропонували занадто мало

"Мені здається очевидним, що я хотів би там працювати. Все, що я можу сказати з цього приводу: клуби ведуть переговори. Я перебуваю "в залі очікування". Упевнений, Фейєнорд і Ліверпуль зможуть дійти згоди", – цитує Слота ВВС.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Фейєнорд під керівництвом Слота розбив Шахтар із рахунком 7:1. Минулого літа Арне відхилив пропозицію очолити Тоттенхем. Його контракт із роттердамським клубом розрахований до середини 2026 року.

Юрген Клопп очолює "червоних" із жовтня 2015 року, але в січні оголосив, що покине посаду головного тренера наприкінці сезону.

"Коли він прийшов, ми думали, хто тут у нас – Пеле?": зіграти у день смерті батька і завоювати любов Енфілда