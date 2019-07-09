Кваліфікація Ліги Європи: Сваток допоміг Хайдуку здолати Гзіру, Рейнджерс Джеррарда розбив гібралтарський Сент-Джозефс

Відбулися матчі 1-го кваліфікаційного раунду за потрапляння до групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд

Сент-Джозефс – Рейнджерс – 0:4

Голи: Джек, 50, Оджо, 56, Голдсон, 68, Морелос, 77

Гзіра – Хайдук – 0:2

Голи: Дюрчо, 44, Дольчек, 90+6

ЦСКА Софія – Тітоград – 4:0

Голи: Евандро, 40, Родрігеш, 53, Джеферсон, 55, Малінов, 72

Опір команди з Гібралтара обмежився лише першим таймом. Легендарний Стівен Джеррард зміг вмотивувати своїх підопічних на другу половину, яка закінчилася справжнім погромом суперника – 4:0.

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Український центрбек Олександр Сваток допоміг Хайдуку здобути переконливу перемогу над мальтійською Гзірою. Екс-гравець Зорі провів на полі 75 хвилин, після чого його замінив Стефан Шиміч. Хорвати під завісу матчу подвоїли свою перевагу, що дає їм комфортні передумови для проходу в наступний раунд.

Досягнення шотландського гранда повторив і софійський ЦСКА. Болгари вирішили долю протистояння з чорногорським Тітоградом ще в першому матчі, забивши чотири м'ячі без відповіді.