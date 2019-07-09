Лука Зідан офіційно перейшов у Расінг – Лунін втратив конкурента

Реал розвантажує голкіперську позицію. Лука Зідан наступний сезон проведе в оренді.

Воротар Реала Лука Зідан перейшов у Расінг на правах оренди, термін якої розрахований на один сезон, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

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Таким чином, шанси Андрія Луніна на місце у трійці воротарів мадридського гранда збільшуються. Раніше повідомлялось, що українця можуть віддати у Бетіс.

У сезоні 2018/19 Расінг завоював путівку в Сегунду і налаштований повернутись до Прімери вперше з 2012 року. Кілька років тому клуб переживав серйозні фінансові проблеми.

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