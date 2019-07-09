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ПСЖ знайшов заміну Неймару – потенційний новачок став головним відкриттям Ліги 1 минулого сезону

19:32 518 Читать на русском
ПСЖ знайшов заміну Неймару – потенційний новачок став головним відкриттям Ліги 1 минулого сезону
Ніколя Пепе / ФК Лілль

Нападник Лілля Ніколя Пепе може продовжити кар'єру в ПСЖ.

ПСЖ зберігає зацікавленість у послугах 24-річного нападника Лілля Ніколя Пепе навіть після зміни спортивного директора, повідомляє France Football.

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Чемпіон Франції розглядає івуарійського футболіста як заміну Неймару, який близький до відходу з ПСЖ та повернення у Барселону.

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До слова, минулого сезону Ніколя Пепе провів за Лілль 41 поєдинок в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 12 результативних передач. Також нападник став другим найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону 2018/19.

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Трансфери Трансфери ПСЖ Лілль Лілль ПСЖ ПСЖ Франція Ніколя Пепе Ніколя Пепе
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