ПСЖ знайшов заміну Неймару – потенційний новачок став головним відкриттям Ліги 1 минулого сезону

Нападник Лілля Ніколя Пепе може продовжити кар'єру в ПСЖ.

ПСЖ зберігає зацікавленість у послугах 24-річного нападника Лілля Ніколя Пепе навіть після зміни спортивного директора, повідомляє France Football.

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Чемпіон Франції розглядає івуарійського футболіста як заміну Неймару, який близький до відходу з ПСЖ та повернення у Барселону.

ПСЖ приготував шалену суму за Ніколя Пепе

До слова, минулого сезону Ніколя Пепе провів за Лілль 41 поєдинок в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 12 результативних передач. Також нападник став другим найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону 2018/19.