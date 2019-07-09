Барселона розраховує оформити трансфер Грізманна до 12 липня

Барселона розраховує якомога швидше оформити перехід нападника Атлетіко Антуана Грізманна.

Каталонський клуб хоче здійснити перехід Грізманна до 12 липня. У зв'язку з високою вартістю на футболіста, Барселона розглядає всі можливі опції викупу гравця.

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"Блаугранас" не зацікавлені у подальшому розгортанні конфронтації з Атлетіко, тому прагнуть закрити угоду якомога швидше, повідомляє Diario Sport.

Нагадаємо, форвард ще в травні оголосив, що покине Атлетіко, але перемовини між Барселоною, яка претендує на гравця, і мадридцями відбуваються дуже важко.

В минулому сезоні Ла Ліги француз провів 37 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 10-ма асистами.

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