Український півзахисник гданської Лехії Максим Хлань відзначився у воротах варшавської Полонії (1:0) у матчі 29-го туру другого за силою дивізіону Польщі. Дивіться відео гола українця у цій новині на "Футбол 24".

Польща, Дивізіон 1, 29-й тур

Лехія – Полонія – 1:0

Гол: Хлань, 11

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Український вінгер Максим Хлань продовжує доводити, що нині є лідером гданської Лехії. У черговому матчі польської першості 21-річний футболіст здобув перемогу для своєї команди, забивши єдиний гол у зустрічі. На 11-й хвилині представник молодіжної збірної України ефектно замкнув простріл партнера у дальній кут воріт.

Перемога принесла Лехії 59 очок і дозволила відірватись від гдинської Арки, яка йде другою, вже на 4 пункти.

Нагадаємо, у поточному сезоні Хлань провів за Лехію 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 1 асист.

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