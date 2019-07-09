Атлетіко відмовився від трансферу Отаменді та сконцентрується на придбанні захисника Аякса

Атлетіко цікавиться захисником Аякса Дейлі Бліндом.

Мадридський клуб не стане підписувати оборонця Манчестер Сіті Ніколаса Отеманді, а замість цього сконцентрується на трансфері Дейлі Блінда з Аякса.

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Спортивний директор Атлетіко вважає, що нідерландський футболіст стане ідеальною заміною Лукаса Ернандеса, який перейшов у Баварію, повідомляє El Mundo Deportivo.

До слова, у минулому сезоні Блінд провів за Аякс 57 матчів в усіх турнірах, де забив 6 голів та віддав 5 результативни передач. Крім того, захисник дістався з нідерландською командою до півфіналу Ліги чемпіонів.

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