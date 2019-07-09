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Лунін пройшов медогляд із Реалом

13:08 1070 Читать на русском
Лунін пройшов медогляд із Реалом
Андрій Лунін / соцмережі

Голкіпер Реала Андрій Лунін пройшов медогляд з "вершковими".

Андрій Лунін прибув у розташування мадридського Реала та пройшов медогляд з командою. Голкіпер опублікував фото з медогляду у своєму Instagram.

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Наразі залишається незрозумілим майбутнє Андрія, якого хотіли зробити одним з трьох воротарів Мадрида на наступний сезон, але потім плани змінились і з'явився варіант із Бетісом.

Раніше була інформація, що Лука Зідан відправиться в оренду у Расінг.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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