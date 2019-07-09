Лунін пройшов медогляд із Реалом

Голкіпер Реала Андрій Лунін пройшов медогляд з "вершковими".

Андрій Лунін прибув у розташування мадридського Реала та пройшов медогляд з командою. Голкіпер опублікував фото з медогляду у своєму Instagram.

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Наразі залишається незрозумілим майбутнє Андрія, якого хотіли зробити одним з трьох воротарів Мадрида на наступний сезон, але потім плани змінились і з'явився варіант із Бетісом.

Раніше була інформація, що Лука Зідан відправиться в оренду у Расінг.