Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє

Андрій Лунін ледь не щодня стає героєм незвичної теленовели мадридського виробництва. Поважні іспанські видання дуже по-різному оцінюють ситуацію та перспективи голкіпера збірної України в Реалі. Це свідчить про те, що і в самому клубі триває трансферний гармидер.

Кейлор Навас залишається, Лунін знову піде в оренду. Ні, все переінакшили: Реал хоче продати костаріканця, а українця – залишити на навчання з головною командою за спиною Куртуа. Зінедін Зідан виступає за те, щоб його син Лука був кіпером №2, а це провокує серйозний конфлікт з президентом Флорентіно Пересом. І тут же Зідан-молодший вирушає в оренду в Сегунду. Трансфер француза, якого хочуть Депортіво, Расінг і Фуенлабрада, якось ще вибивається із загальної картини – тут на диво швидко погодили рішення, а суперечок не так багато.

Навіть самі іспанські ЗМІ визнають, що ситуація з позицією воротарів у Реалі з кожним сезоном значно більше нагадує цілковитий хаос, ніж якусь продуману та впорядковану систему. Усе це тягнеться ще з часів Касільяса. Таке враження, що присутність кількох якісних голкіперів тільки створює проблеми усім конкурентам у боротьбі за місце на полі та й добробут клубу ставить під питання – схоже, в керівництва і головного тренера таки справді існують певні розбіжності.

Лунін і нові ризики порохової бочки Реала: від війни з тренером до ганьби з росіянами, або Трансферна сага повертається

Ситуація екс-гравця Зорі та Дніпра виглядає навіть більш заплутаною, ніж такі трансферні саги, як "Погба в Реалі", "Камбек Неймара в Барсу" чи "Де Лігт обирає топ-клуб". Минулоріч тренерський розгардіяш привів до того, що спочатку при Лопетегі Навас був на рівні з Куртуа, потім з приходом Соларі (Санті як найменш статусний наставник був найбільш готовим дослухатися до порад керівництва і фактично підштовхував Кейлора до відходу) костаріканець геть втратив місце основного в серйозних турнірах.

Однак прихід Зідана дав нову надію 3-разовому тріумфатору ЛЧ. Навас зіграв при Зізу вдвічі більше матчів, ніж Куртуа, хоча наприкінці сезону Тібо травмувався і після відновлення встиг провести 3 зустрічі поспіль, щоб згодом дати Кейлору можливість... попрощатися із Сантьяго Бернабеу в заключному турі Прімери 2018/19. Принаймні так всі думали тоді. Навас же залишається, мабуть, найбільш безсмертним гравцем цієї команди. Пережив залицяння Флорентіно Переса до Де Хеа та Кепи і відхід свого головного захисника Зідана, витримав конкуренцію з Куртуа і вже другий сезон поспіль "відправляє" Луніна в оренду, коли його улюблений тренер повернувся і ще тільки має познайомитися з українцем.

Так-так, новий тиждень приносить нові звістки. Marca повідомила в останній вікенд досить несподівану новину, що Реал хоче будь-що продати Наваса, а замість нього вже зараз зробити ставку на Луніна як заступника Куртуа (бельгієць – єдиний у цій компанії, чия позиція гравця основи не викликає сумнівів). Але такий варіант виглядає малоймовірним. Інші близькі до Мадрида видання пророкують, що Кейлор залишиться.

AS навіть припускає, що відхід сина Зідана може залишити позицію... 3-го воротаря для Луніна. Не хотілося б, адже це передбачає дуже примарні шанси ігрової практики. Та й у цей варіант не дуже віриться, позаяк Реал бере з собою в Канаду 29 гравців (дивіться скріншоти зі складом), серед яких і 19-річний Дієго Альтубе – четвертий голкіпер, який грав у Юнацькій лізі УЄФА і радше за все компенсує втрату Зідана-молодшого. З іншого боку затримка з рішенням продажу Наваса ускладнює позиції українця, адже більшість клубів прагнуть узгодити рішення оренди воротаря якнайшвидше. А затягування цього процесу ризикує привести Андрія десь туди ж, де вже був – знову приміряючи роль надійного, але лише запасного.

Схоже, саме через всю цю катавасію Зідан і відпустив сина Луку в оренду, адже швидший перехід означає більші шанси на гру в основі. ABC (саме воно першим заперечило версію Марки та Mundo Deportivo, що Зідан поставить на свого сина замість Луніна) вважає, що "вершкові" увімкнули "План А" для врівноваження воротарської позиції. Він передбачає бажання Реала зробити Наваса другим воротарем. Водночас Кейлор нібито почав наполягати на своєму трансфері. Костаріканець не полетів на медогляд і в Канаду з командою, але цьому є просте пояснення. Екс-голкіпер Леванте проводить відпустку на батьківщині, тож саме звідти і вирушить на перший міжсезонний збір.

Видання зазначає, що саме Куртуа та Навас є тим дуетом з гарантіями гри в новому сезоні, який обрали боси і головний тренер Реала. ABC пише, що спортивний менеджмент "бланкос" бачить українця "видатним голкіпером з величезним майбутнім". Розвиток і прогрес Луніна не бажають псувати тим, щоб лишати його на лавці запасних з тижня в тиждень. Ідея полягає в тому, щоб віддати Андрія в нову оренду. Це має бути значно успішніший сезон, ніж той у Леганесі, де чемпіон світу U-20 просидів більшість часу в ролі глухого резервіста. Його нова тимчасова команда повинна грати в Ла Лізі.

Реал у неспокої: Лунін має 20 пропозицій, Бейл – 8 друзів по бунту, а в Переса трансферна мета на мільярд євро

Проблемою є питання Наваса. Кейлор веде якусь подвійну гру з Реалом, якщо вірити іспанським ЗМІ. Його готові відпустити за 15-20 мільйонів євро, а сам 32-річний страж воріт хоче отримувати 7 млн чистими за сезон – обидві умови далекі від реальних. Він усе ще тримає в голові план втечі, хоча запевняє всіх у бажанні залишитися. Мадрид не збирається приставати на його вимоги щодо трансферу і вже змирився з тим, що костаріканець гратиме все там же і в новому сезоні. Утім, останній не до кінця прийняв генеральний план, в якому треба остаточно здати позицію основного – залишитися лише з Кубком Іспанії та не дуже важливими з турнірної точки зору матчами.

Як наслідок, Реал побоюється відпускати Луніна в оренду завчасно, адже в такій ситуації всі карти будуть на руках Наваса – Мадрид ризикуватиме опинитися у програшній ситуації, коли гравець диктуватиме умови керівництву. Усе тому, що його продаж може призвести до повного абсурду, коли клуб, в якого ще якийсь час тому було 3 висококласні кіпери, змусять виходити на трансферний ринок, адже на підміну Куртуа не виявиться нікого, крім юних вихованців.

Нещодавно воротар збірної Бельгії змінив свій ігровий номер на улюблений 13-й. У Наваса залишається оманливий у цьому випадку светр з №1. Станом на 9-е липня, вільними залишаються ще тільки 16, 18, 23 і 25. Лунін, як і новачки (Родріго, Менді, Мілітао, Азар, Йовіч), а також інші повернені з оренди (Хамес, Майораль), усе ще без номера. І це, схоже, яскраво символізує його ситуацію у мадридському клубі за 50 днів до завершення трансферного вікна в Іспанії – у Реалі цього літа може статися все, що завгодно, а нас чекає не одна серія нової літньої саги з можливими кардинальними поворотами сюжету.

"Мого сина переглядали скаути Реала". Атлетіко виховує українця, якого порівнюють із Коноплянкою і вже помітив Петраков