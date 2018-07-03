Головні новини футболу 2 липня: Бразилія на класі здолала Мексику на ЧС-2018, Бельгія фантастично пройшла Японію

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 2 липня.

Бразилія – Мексика

Збірна Бразилії на класі перемогла Мексику та вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018. Форвард Неймар став найкращим футболістом матчу – йому вдалося забити самому та асистувати партнеру. До вашої уваги відео голів та огляд матчу.

Перемога дозволила Бразилії стати найрезультативнішою командою в історії мундіалів. Натомість збірна Мексики стала єдиною командою, яка покидає ЧС на стадії 1/8 фіналу всьоме поспіль. Цікаве досягнення у лідера мексиканців – Рафа Маркес є першим гравцем в історії, який був капітаном на п'яти чемпіонатах світу.

Нападник "селесао" Неймар знову потрапив у центр уваги. Цього разу – через конфлікт із мексиканським вінгером Мігелем Лаюном.

Бельгія – Японія

В іншому матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 збірна Бельгії у фантастичному стилі вирвала перемогу в Японії в основний час. "Червоні дияволи" пропустили двічі на старті другого тайму, але зуміли забити три м'ячі у відповідь – відео голів і огляд матчу.

Неймовірна звитяга дозволила бельгійцям повторити досягнення збірної Португалії 52-річної давності. Тоді "команда вибраних" теж змогла відігратися в плей-офф чемпіонату світу, програючи 0:2. Еден Азар став найкращим гравцем матчу, хоч і не забив. Атакувальний хавбек зумів віддати гольову передачу, а також порадів, що на лавці в Бельгії є гравці, які здатні змінити хід матчу. Феллаїні та Шадлі вийшли на заміну та забили по м'ячу у ворота збірної Японії.

Після цього матчу визначилась третя пара чвертьфіналістів турніру – 6 липня збірні Бразилії та Бельгії зустрінуться в Казані.

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