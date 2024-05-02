У четвер, 2 травня, краківська Вісла в додатковий час обіграла Погонь у фіналі Кубка Польщі (2:1).

Кубок Польщі, фінал

Погонь – Вісла – 1:2 (у дод. час)

Голи: Кулуріс, 75 – Сатрустегі, 90+9, Родадо, 93

Краківська Вісла, яка цього сезону виступає у другому дивізіоні, виграла Кубок Польщі та виборола квиток у Лігу конференцій. Незважаючи на свій статус, на полі між двома командами не було жодної різниці в класі. Ба більше, Вісла справила набагато краще враження – особливо в першому таймі, коли створила щонайменше три гольові моменти.

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Форвард Погоні Кулуріс відкрив рахунок у матчі на 75-й хвилині, а в компенсований час уболівальники клубу зі Щецина достроково почали святкувати виграш трофея. Проте Вісла знайшла в собі сили і зрівняла рахунок, коли годинник показував десяту компенсовану хвилину – відзначився Енеко Сатрустегі.

Цей гол зламав гравців Погоні психологічно, і в дебюті додаткового часу вони пропустили другий – вирішальний – м'яч. Голом відзначився найкращий бомбардир другого дивізіону Анхель Родадо. Саме він позбавив Погонь можливості виграти перший трофей в історії клубу. Таким чином, уболівальники інших команд продовжать висміювати "червоно-синіх" з цього приводу.

Цікаво, що Вісла представлена аж 8-ма іспанськими футболістами, а очолює команду іспанський тренер Альберт Руде.

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